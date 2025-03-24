Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире 24 Канала объяснил, что термобарический заряд – это один из шести вариантов боевой части "Шахеда". Он опасен тем, что от него практически нельзя спрятаться, потому что применяется газообразное взрывчатое вещество.

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Дрон с термобарической взрывчаткой наносит 2 ударные волны

Когда взрывается термобарическая боевая часть, то газ проникает во все щели. Он, со слов авиаэксперта, достанет в окопе, в блиндаже и даже в укрытии, если его двери не будут плотно закрыты.

Кроме того, такие дроны генерируют две ударные волны: прямую, а потом обратную. То есть они дважды прокатываются через объект поражения. Он отметил, что термобарическая боевая часть "Шахеда" является крайне опасной и наносит большую разрушительную силу.

Если такой дрон влетит в помещение и двери не будут закрыты, то взрыв будет одновременно во всей квартире, независимо в какую комнату он попадет,

– отметил Романенко.

Авиаэксперт объяснил, что эти беспилотники со спутниковым наведением против военных не используются, россияне применяют их исключительно против гражданского населения или инфраструктурных объектов. Координаты враг вводит в навигационную систему "Шахеда", после чего тот должен упасть в указанной точке.

Если в квартиру прилетит термобарический "Шахед", человек не успеет ничего сделать. Поэтому в случае, если сообщается о том, что дроны движутся в направлении определенного района, лучше выйти в коридор или на лестничную клетку, это будет безопаснее,

– озвучил Романенко.

Напомним, в результате массированной российской дроновой атаки на Киев в субботу погибли три человека, среди них ребенок. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Днепровском районе столицы. Произошел пожар, пожилая женщина, которая жила на верхнем этаже – сгорела, умоляя о помощи.