Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что Россия уже давно оснащает "Шахеды" термобарической боевой частью. В последнее время все чаще фиксируют такие беспилотники.

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Зачем России "Шахеды" с термобарической боевой частью

Как отметил Катков, это очередной терроризм со стороны России, на который мир не обращает внимания. Оккупанты запускают "Шахеды" преимущественно по населенным пунктам. А термобарическая боевая часть предназначена для поражения закрытых помещений.

Иногда этот боеприпас некорректно называют "вакуумной бомбой". Еще в прошлом веке эта боевая часть была двухтактной. Сначала шло распыление аэрозоля, после чего шел взрыв. Сейчас все происходит одновременно. И, к сожалению, спастись от такого, находясь в помещении, чрезвычайно сложно.

Сейчас такие боеприпасы однотактные. Идет взрыв и параллельно выбрасывается термобарическая твердая смесь, которая горит и расширяется. Эта взрывная волна идет в течение секунды. Но там температура 2 – 2,5 тысячи градусов. Она заполняет все доступное ему пространство. Нет никакой возможности выбежать куда-то. Термобарический боеприпас может одновременно заполнить всю квартиру или частный дом,

– сказал Катков.

Возможно, как-то уменьшить распространение этой смеси получится, если закрыть межкомнатные двери. Но это все достаточно условно. К сожалению, такая боевая часть предназначена для убийства всех, кто находится в помещении. И Россия начала чаще использовать такие беспилотники.

Ранее режим Асада максимально критиковали за использование термобарического оружия, химического оружия. Сбрасывали бочки с вертолетов по Дамаску. Сейчас страна-террорист иранскими дронами с термобарической боевой частью убивает украинцев прямо в жилых домах,

– отметил Катков.