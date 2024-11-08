То есть взрывной газ вместе с воздухом вместе, оно проникает в любую щель. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

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"Боеприпас действительно опасен, потому что от него нельзя спрятаться традиционно, за двумя стенками, в окопе, в негерметичном помещении. Потому что там взрывается не твердая взрывчатка, а там взрывается аэрозольная смесь. То есть взрывной газ с воздухом вместе. Оно проникает в любую щель", – сказал он.

Враг пошел дальше

Валерий Романенко отметил, что до сих пор были двухтактные боеприпасы. Первый такт – взрывается сама оболочка, распыляет аэрозоль, что смешивается с воздухом, после этого искра и все взрывается. Эта смесь проникает в любые щели, в окопы, в квартиру через открытую дверь и там взрывается.

Сейчас россияне пошли еще дальше. Двухтактная система иногда не срабатывала. И сейчас россияне на "Шахеды" устанавливают однотактную боевую часть этого объемного взрыва. Еще и добавили к тому поражающие элементы в виде шариков пистолетного калибра. То есть россияне сосредоточились на максимальном вреде, который можно нанести, разработали такие боеприпасы,

– объяснил он.

На этом калибре 50 килограммов взрывчатки. Большой разницы между фугасной боевой частью и боеприпасом объемного взрыва нет. Потому что в целом такими боеприпасами объемного взрыва начиняют бомбы калибра от 250 килограммов.

"Но все равно в случае попадания в жилой дом, если вы выходите куда-то, не добежали до убежища, то надо как-то на лестницу выходить и плотно закрывать двери. Потому что пребывание между двумя капитальными стенками не гарантирует надежной защиты", – отметил авиационный эксперт.