Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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В чем опасность термобарической боевой части на "Шахедах"

О существовании термобарической боевой части ТБ БЧ-50 известно еще с апреля 2024 года. Аналитики отмечают, что она относится к современным образцам и имеет однотактное действие. Прошлое поколение же имело двухтактное действие – сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а только потом осуществлялся его подрыв.

В то же время в современных однотактных боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 градусов. Оно ""растекается" по всей площади и ударной волной, которая поражает легкие, органы слуха и тому подобное,

– пишет издание.

Наиболее эффективным термобарический боеприпас является в закрытых помещениях, поскольку "облако" может охватить несколько комнат. Поэтому в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее. От осколков можно спастись за двумя стенами, однако квартиру полностью заполнит огненное облако.

"Именно поэтому к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, которое отделено от улицы минимум двумя стенами, возможно добавить еще одно правило – закрывать межкомнатные двери. Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире", – пишут аналитики.