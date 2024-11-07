Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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У чому небезпека термобаричної бойової частини на "Шахедах"

Про існування термобаричної бойової частини ТБ БЧ-50 відомо ще з квітня 2024 року. Аналітики зазначають, що вона належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Минуле покоління ж мало двотактову дію – спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою у 2400-2600 градусів. Вона ""розтікається" по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо,

– пише видання.

Найбільш ефективним термобаричний боєприпас є у закритих приміщенням, оскільки "хмара" може охопити декілька кімнат. Тому у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Від осколків можна врятуватися за двома стінами, проте квартиру повністю заповнить вогняна хмара.

"Саме тому до цього відомого правила, що у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, яке відділено від вулиці щонайменше двома стінами, можливо додати ще одне правило – зачиняти міжкімнатні двері. Це дозволить створити умовне розділення приміщень та певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по всій квартирі", – пишуть аналітики.