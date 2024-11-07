Зволікання новообраного президента США лише допомагає Росії, яка зараз виступає як прямий опонент Сполучених Штатів, передає 24 Канал з посиланням на Foreign Policy.

Дивіться також Росіяни уже панікують: Дональд Трамп може обвалити ринок нафти

Чим небезпечна перемога Росії для США

Видання пише, що оточення Дональда Трампа мало б пояснити йому, що він зобов'язаний представити план припинення війни в Україні. У цьому плані не може бути поступок щодо територій, які Росія окупувала під час війни.

Представники НАТО кажуть, що Україна поступово втрачає позиції. Прийдешня зима може стати переломним моментом. Через заяви Трампа щодо війни в Україні, ці побоювання лише посилюються.

Росія скористалася політичною невизначеністю у США під час виборів. Автократичні лідери, як Путін, користуються слабкістю та нерішучістю Заходу, а Захід досі не дозволив Україні наносити удари по позиціях у самій Росії, що дало Москві стратегічну перевагу,

– каже науковий співробітник Atlantic Council.

Західні партнери встановили обмеження щодо підтримки України та стримують надання певної зброї й ресурсів.

На думку Трампа, Україна мала б піти на поступки Росії, щоб уникнути тих наслідків, які маємо зараз. Окрім цього, він також звинуватив Володимира Зеленського в наклепах на його адресу.

Серед експертів панує страх, що будь-які територіальні поступки України лише підсилять агресію Путіна. Унаслідок цього Росія може напасти на Польщу чи країни Балтії, які вважає "своїми історичними частинами".

Програш України у війні виглядатиме так, ніби США програли Росії. Російсько-українська війна може мати серйозні наслідки для безпеки Сполучених Штатів.

6 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Проте наразі невідомо якими будуть конкретні дії новообраного президента США.