Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що якби не наші Сили оборони, то наслідки були б набагато гіршими. Це була, мабуть, наймасованіша атака.

До теми В Одесі пролунала низка сильних вибухів: у місті видно пожежу

Ворог застосував нову тактику

За словами Братчука, окупанти у морі "роєм" зібрали всі "Шахеди", які вони потім запустили з різних траєкторій по цілях у Одесі.

Це ускладнило роботу систем протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам.

Тепер вони (росіяни – 24 Канал) "граються" з висотами. Над морем дрони можуть летіти дуже низенько і в цьому є проблема. Складно локаційно піймати ці "Шахеди". Буквально перед берегом вони підіймаються вже в повітря на 1800 – 2000 метрів,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Такі дії окупантів значно зменшують час для того, аби Сили оборони змогли відреагувати.

Сергій Братчук підкреслив, що Силам оборони на озброєнні варто мати достатню кількість засобів ураження, наприклад, зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Ліквідація наслідків атаки по Одесі триває. Речник Української добровольчої армії додав, що мовиться не лише про пожежі, адже у місті були перебої з електропостачанням. Також не працювали деякі маршрути громадського транспорту.

Наслідки атаки по Одесі

Сергій Братчук зазначив, що пожежа в Одесі виникла у кількох локаціях. Пошкоджено торгівельний центр, багатоповерхівку та магазини. Троє людей постраждало.

Знову терор, ворог застосував понад 25 безпілотників проти Одеси. Якби не засоби протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи, то наслідки цієї атаки могли бути набагато гіршими,

– сказав він.

Речник Української добровольчої армії підкреслив, що ворог знову атакує критичну цивільну інфраструктуру, плануючи вбивство людей завчасно.