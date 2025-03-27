Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Eurovision News 26 марта, передает 24 Канал. Накануне саммита "Коалиции желающих" он посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном.

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Соблюдает ли Россия перемирие

Ночью среды, 26 марта, враг действительно не атаковал украинскую энергетику. Однако, по словам Зеленского, пострадала другая гражданская инфраструктура.

Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, более сотни дронов... Но мы должны быть честными – ударов по энергетике сегодня ночью не было,

– сказал президент.

Учитывая это, Украина не отвечала. Кроме того, неизвестно, являются ли действия России случайностью, поэтому Зеленский подчеркивает важность достижения перемирия по атакам по всей гражданской инфраструктуре.

К слову, по словам главы Центр противодействия дезинформации Андрея Коваленко, враг открыл дополнительные площадки для запуска "Шахедов". Это может увеличить количество БпЛА в небе во время одной атаки.