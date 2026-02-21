В феврале 2022 года, когда российские танки пересекли границу, активно распространялись слухи, что Владимир Зеленский сбежал из Украины. Киев подвергался массированным обстрелам, Россия стремительно наступала, и европейские лидеры готовились к худшему. Об этом пишет CNN.
Как Россия готовилась убить Зеленского?
Но тогда украинский президент опубликовал нечеткое видео, на котором стоит в темноте возле здания Офиса президента вместе со своими ближайшими советниками, и просто сказал: "Мы здесь".
Устранение Зеленского было ключевой частью российского плана захвата Украины – проекта, который в Москве рассчитывали завершить за несколько дней. Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым. Источник, приближенный к президенту, сообщил CNN, что российские агенты арендовали квартиры вблизи Офиса президента с приказом ликвидировать его.
В начале войны даже шутили, что Зеленский стал комиком, потому что не боится бомбежек. В те первые дни его невероятная способность выживать и сохранять юмор отражала непокорное настроение страны. По версии украинцев, когда США предложили его эвакуировать, Зеленский ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".
Готовясь отметить во вторник четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, Украина до сих пор не видит конца войны. Послание Зеленского не изменилось – он все еще здесь. Он пережил не только около десятка покушений со стороны России.
Что известно о покушениях Кремля на Зеленского?
- В недавнем интервью для журналистов Владимир Зеленский рассказал, что не испытывает такого же страха за собственную жизнь, как в начале войны. "Я к этому привык. Это часть моей жизни", – добавил президент.
- Первые попытки убить Зеленского были еще 24 февраля 2022 года, когда в Киев проникли российские диверсионные группы. Охрана срочно укрепила Офис президента, а работникам выдали оружие.
- Позже украинская разведка сообщала и о попытках кадыровцев ликвидировать Зеленского – часть из них уничтожили под Гостомелем.
- Также готовили покушения спецслужбы России и наемники, в частности связанные с ЧВК "Вагнер".
- По данным журналистских расследований, в Киев еще до вторжения прибыли сотни российских боевиков с задачей уничтожить руководство Украины. Часть диверсантов разоблачили украинские спецслужбы.
- Попытки ликвидировать Зеленского, по словам бывших силовиков, были и до его президентства. После 2019 года такие планы также якобы рассматривались.
- В августе прошлого года, по данным СМИ, россияне планировали удар во время визита в Николаев в 2024 году. В том же году 6 марта во время пребывания Зеленского в Одессе вместе с премьером Греции ракета ударила в нескольких сотнях метров от делегации. Президент заявил, что все произошло за считанные секунды после сигнала тревоги.
- Также Москва планировала убийство Зеленского в аэропорту "Жешув" с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса.