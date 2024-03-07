Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, что возможно ракета промахнулась, если целилась в кортеж президента Украины. Также цель ракеты могла быть другой или возникли проблемы с наведением.

К теме Это было рядом, мы не успели уйти в укрытие, – премьер Греции о мощных взрывах в Одессе

Геноцидный удар россиян

Однако известно о жертвах в результате этого ракетного удара. Поэтому по мнению военного эксперта, это геноцидный удар россиян, направленный на уничтожение украинского народа.

Предположительно враг попал баллистической ракетой, которую в Одессе украинская ПВО еще не может перехватывать. Возможно у нас не хватает зенитно-ракетных комплексов, чтобы прикрыть Одессу. А ее обязательно нужно прикрывать от баллистики, ведь "Искандеры" достают до города из оккупированного Крыма,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Также Одесса – портовый город, через него происходит большая перевалка грузов. То, что удар произошел именно тогда, когда делегация из Греции осматривала порт, – именно это вероятно было главной задачей россиян, ведь они пытались напугать греков.

"Греция обладает большим флотом коммерческих судов, и поэтому делегации из Греции нужно приглашать в Одессу – на морской трафик. Россияне хотели напугать греческих гостей, чтобы они не принимали решения по увеличению грузопотока", – объяснил Роман Свитан.

Ракетный удар по порту Одессы 6 марта