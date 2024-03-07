Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив в розмові з 24 Каналом, що можливо ракета промахнулась, якщо цілилась в кортеж президента України. Також ціль ракети могла бути іншою або виникли проблеми з наведенням.

До теми Це було поряд, ми не встигли піти в укриття, – прем’єр Греції про потужні вибухи в Одесі

Геноцидний удар росіян

Проте відомо про жертви внаслідок цього ракетного удару. Тому на думку військового експерта, це геноцидний удар росіян, спрямований на знищення українського народу.

Імовірно ворог влучив балістичною ракетою, яку в Одесі українська ППО ще не може перехоплювати. Можливо у нас не вистачає зенітно-ракетних комплексів, щоб прикрити Одесу. А її обов'язково потрібно прикривати від балістики, адже "Іскандери" дістають до міста з окупованого Криму,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Також Одеса – портове місто, через нього відбувається велика перевалка вантажів. Те, що удар відбувся саме тоді, коли делегація з Греції оглядала порт, – саме це імовірно було головним завданням росіян, адже вони намагалися налякати греків.

"Греція володіє великим флотом комерційних суден, і тому делегації з Греції потрібно запрошувати до Одеси – на морський трафік. Росіяни є хотіли налякати грецьких гостей, щоб вони не ухвалювали рішення щодо збільшення вантажопотоку", – пояснив Роман Світан.

Ракетний удар по порту Одеси 6 березня