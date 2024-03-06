Когда российские захватчики начали свою террористическую атаку, украинский и греческий чиновники как раз находились в одном из местных портов, передает 24 Канал.

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"Мы не успели пойти в укрытие"

Кириакос Мицотакис поделился со СМИ своими переживаниями. Он рассказал, что вместе с Зеленским и его командой находились в порту. Президент Украины именно объяснял, как можно усилить украинскую морскую торговлю, а также о том, какие убытки она понесла в результате российских обстрелов.

Уже в конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки к нам. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт.

– подчеркнул Кириакос Мицотакис.

Напомним, утром 6 марта после 10 утра россияне ударили по Одессе, вероятно, баллистическими ракетами. Известно, что в результате этой атаки погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.