Напомним, 6 марта украинский президент и греческий премьер побывали в Одессе. Оккупанты ударили в 500 метрах от их кортежа.
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Что говорят в ОП об обстреле Одессы
Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? (...) Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя,
– сказал Жовква в интервью CNN.
Он добавил, что ракету запустили с временно оккупированного Крыма. До одесского порта она долетела менее чем за три минуты.
"Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", – сказал Жовква.
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Детали обстрела украинской и греческой делегаций 6 марта
- Греческое издание Protothema отметило, что взрыв произошел в 150 метрах от кортежа. В CNN назвали цифру в 500 метров.
- Высокие гости не пострадали, но почувствовали взрывную волну. Они были возле порта, когда туда ударили оккупанты.
- Россияне заявили, что били по беспилотным катерам в порту. В США и ЕС осудили эту циничную атаку.
- Зеленский сказал, что россиянам безразлично куда бить. Мицотакис сказал об обстреле так: "Для нас это лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война, которая затрагивает не только фронт".
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в результате атаки по Одессе 6 марта погибли пять человек. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что российская атака не связана с визитом.
- В любом случае очевидно, что удар по Одессе во время пребывания там делегации достаточно циничный. Россия стремится запугать Украину и мир, демонстрируя свои "возможности".