Напомним, 6 марта украинский президент и греческий премьер побывали в Одессе. Оккупанты ударили в 500 метрах от их кортежа.

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Что говорят в ОП об обстреле Одессы

Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? (...) Вы не можете исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя,

– сказал Жовква в интервью CNN.

Он добавил, что ракету запустили с временно оккупированного Крыма. До одесского порта она долетела менее чем за три минуты.

"Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", – сказал Жовква.

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Детали обстрела украинской и греческой делегаций 6 марта