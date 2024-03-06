Греческое издание сообщило, что якобы целью атаки оккупантов был кортеж украинского президента. В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заверила, что удар по Одессе никоим образом не связан с конкретным визитом. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, могла ли это все же быть целенаправленная атака на Зеленского.

Важно Запугать никого не удастся, – президент Еврокомиссии жестко отреагировала на удар по Одессе

"Так не принято"

Как отметил военный обозреватель из Израиля, здесь ответ может быть интуитивным, ведь логика действий российского командования "особенная".

Я предполагаю, что это не было попыткой покушения на Зеленского и тем более, когда он находился вместе с греческим премьер-министром. Если опираться на открытые источники, то такого рода акцентированных попыток покушения не было,

– сказал Шарп.

Он добавил, что согласно международным кодам, не принято убивать лидера страны-противника и гражданских лидеров. Хотя это не означает, что Россия не способна нарушить такие правила.

Я все же склонен считать, что это было совпадение и россияне действительно наносили удар по объекту в порту. А, возможно, это просто отговорки,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

К слову, министерство убийств России уже отчиталось об ударе по Одессе. Россияне похвастались, что якобы нанесли "высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы". Оккупантам привиделось, что там якобы осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных Сил Украины.

Детали инцидента

Греческая газета Protothema сообщила о якобы ударе по кортежу украинского президента. Издание ссылалось на анонимные источники в Греции.

По их информации, взрыв произошел, когда Зеленский находился в 150 метрах от местонахождения греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Впоследствии лидер государства лично прокомментировал ракетный удар по Одессе. Президент подчеркнул, что россиянам все равно куда бить.

Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело,

– сказал Зеленский.

К сожалению, в результате утреннего российского обстрела Одессы 5 человек погибли, количество раненых уточняется.

Реакция премьер-министра Греции

Кириакос Мицотакис поделился со СМИ своими переживаниями от поездки в Одессу и отреагировал на взрывы, которые услышал во время визита. Зеленский и штаб показывали международной делегации порт и рассказывали, какие меры проводятся для его восстановления и усиления морских путей Украины.

Уже в конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт. Нет людей, которые вне этой войны. Эта война не милует никого,

– заметил греческий политик.

Как на инцидент отреагировали в ВСУ

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя террористический обстрел Одессы, сказала, что Россия не осуществила ничего удивительного и нового для себя. Она, как и присуще стране-террористу, продолжает атаковать припортовую инфраструктуру.

Это никоим образом не связано с конкретным визитом,

– сказала пресс-секретарь.

Кроме того, по ее предположениям, оккупанты ударили баллистикой по одному из зданий в припортовой инфраструктуре.