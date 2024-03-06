Сразу, когда стало известно об атаке на Одессу, греческое издание Protothema написало, что, мол, целью россиян был кортеж президента Зеленского. Правда ли это, ответила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Был ли удар по Одессе спланирован

По словам Натальи Гуменюк, Россия не осуществила ничего удивительного и нового для себя. Она, как и подобает стране – террористке, продолжает атаковать припортовую инфраструктуру.

Это никоим образом не связано с конкретным визитом,

– сказала пресс-секретарь.