Как отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов, это самая страшная трагедия для города. Он добавил, что уже установили всех 12 человек погибших в результате атаки "Шахедом".

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В Одессе будут прощаться с жертвами атаки

5 марта в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Известно, что их похоронят в селе Первомайское в Одесской области. Мать Марка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также во вторник похоронят Михаила Войтова на Западном кладбище.

С маленьким Тимофеем и его мамой будут прощаться 6 марта.

В тот же день возле дома попрощаются с врачом Анной Чебан.

7 марта похоронят Ольгу Щербину. Сейчас ожидают приезда ее родственников из-за рубежа.

Семья Кравец – родители и трое детей – будут похоронены в Березовском районе. Сиротой остался ребенок супругов, который на момент прилета находился у бабушки.

Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также окажем материальную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице,

– сказал Геннадий Труханов.

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