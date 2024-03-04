Как отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов, это самая страшная трагедия для города. Он добавил, что уже установили всех 12 человек погибших в результате атаки "Шахедом".

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В Одессе будут прощаться с жертвами атаки

5 марта в последний путь проведут маленького Марка и его отца. Известно, что их похоронят в селе Первомайское в Одесской области. Мать Марка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также во вторник похоронят Михаила Войтова на Западном кладбище.

С маленьким Тимофеем и его мамой будут прощаться 6 марта.

В тот же день возле дома попрощаются с врачом Анной Чебан.

7 марта похоронят Ольгу Щербину. Сейчас ожидают приезда ее родственников из-за рубежа.

Семья Кравец – родители и трое детей – будут похоронены в Березовском районе. Сиротой остался ребенок супругов, который на момент прилета находился у бабушки.

Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Все расходы и организационные вопросы, связанные с погребением жертв российской атаки, муниципалитет взял на себя. Также окажем материальную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице,
– сказал Геннадий Труханов.

Россияне атаковали многоэтажку "Шахедом": кратко о главном

  • Российские военные атаковали Одессу "Шахедами" в ночь на 2 марта. Один из дронов-камикадзе попал в многоквартирный дом, в результате чего обвалился целый подъезд.
  • Вечером 3 марта завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания. Во время нее были обнаружены тела 12 человек, среди которых пятеро – дети.
  • Известно также, что в результате удара "Шахеда" ранены 8 человек. Трое из них попали в больницу. Речь идет о двух женщинах и одном мужчине.
  • Женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма". Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Мужчина попал в травматологию, его состояние среднее.
  • К дому, в который попал "Шахед", жители продолжают приносить мягкие игрушки и цветы. Также 3 марта в Одессе и Одесской области объявляли траур.