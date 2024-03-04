Як зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це найстрашніша трагедія для міста. Він додав, що вже встановили всіх 12 осіб загиблих внаслідок атаки "Шахедом".
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В Одесі прощатимуться з жертвами атаки
5 березня в останню путь проведуть маленького Марка та його батька. Відомо, що їх поховають у селі Першотравневе, що на Одещині. Матір Марка наразі перебуває у лікарні у важкому стані.
Також у вівторок поховають Михайла Войтова на Західному кладовищі.
З маленьким Тимофієм і його мамою прощатимуться 6 березня.
У той же день поблизу будинку попрощаються з лікаркою Ганною Чебан.
7 березня поховають Ольгу Щербину. Наразі очікують на приїзд її родичів з-за кордону.
Родина Кравець – батьки та троє дітей – будуть поховані у Березівському районі. Сиротою залишилася дитина подружжя, яка на момент прильоту перебувала у бабусі.
Приношу глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалим, які знаходяться в лікарні,
– сказав Геннадій Труханов.
Росіяни атакували багатоповерхівку "Шахедом": коротко про головне
- Російські військові атакували Одесу "Шахедами" у ніч проти 2 березня. Один з дронів-камікадзе влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого обвалився цілий під'їзд.
- Ввечері 3 березня завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання. Під час неї виявили тіла 12 людей, серед яких п'ятеро – діти.
- Відомо також, що внаслідок удару "Шахеда" поранень зазнали 8 людей. Троє із них потрапили до лікарні. Йдеться про двох жінок і одного чоловіка.
- Жінки перебувають у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом "політравма". Їхній стан лікарі оцінюють як важкий, але стабільний. Чоловік потрапив до травматології, його стан середній.
- До будинку, в який влучив "Шахед", мешканці продовжують приносити м'які іграшки та квіти. Також 3 березня в Одесі та на Одещині оголошували жалобу.