Як зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це найстрашніша трагедія для міста. Він додав, що вже встановили всіх 12 осіб загиблих внаслідок атаки "Шахедом".

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В Одесі прощатимуться з жертвами атаки

5 березня в останню путь проведуть маленького Марка та його батька. Відомо, що їх поховають у селі Першотравневе, що на Одещині. Матір Марка наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Також у вівторок поховають Михайла Войтова на Західному кладовищі.

З маленьким Тимофієм і його мамою прощатимуться 6 березня.

У той же день поблизу будинку попрощаються з лікаркою Ганною Чебан.

7 березня поховають Ольгу Щербину. Наразі очікують на приїзд її родичів з-за кордону.

Родина Кравець – батьки та троє дітей – будуть поховані у Березівському районі. Сиротою залишилася дитина подружжя, яка на момент прильоту перебувала у бабусі.

Приношу глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалим, які знаходяться в лікарні,

– сказав Геннадій Труханов.

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