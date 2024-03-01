Одесские порты на Дунае, в частности такие как Рени и Измаил, неоднократно оказывались в эпицентре вражеских обстрелов. Россия била как по инфраструктуре, так и по складам с зерном, которое готовили к экспорту.

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Россию нигде не хотят

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, с сегодняшнего дня страна – агрессорка официально прекратила быть членом Дунайской комиссии.

Решение об изгнании России было принято еще 14 декабря 2023 года. Москва имела время до 29 февраля самостоятельно покинуть организацию. "Однако на это агрессору не хватило мужества", – отметил министр.

Отныне страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.

Кроме того, впервые в истории Комиссия наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

Кулеба поблагодарил Дунайскую комиссию за это историческое решение и призвал все международные организации последовать этому примеру.

Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах,

– подчеркнул дипломат.

Что такое Дунайская комиссия

Международная межправительственная организация, основана Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, которую подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Она призвана обеспечить развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов, экономических и культурных связей. В комиссию входят Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

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