Одеські порти на Дунаї, зокрема такі як Рені та Ізмаїл, неодноразово опинялися в епіцентрі ворожих обстрілів. Росія била як по інфраструктурі, так і по складах із зерном, яке готували до експорту.

Дивіться також Кожні 20 хвилин бачимо зліт, – командир екіпажу БпЛА про дрони, які використовують росіяни

Росію ніде не хочуть

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, відсьогодні країна – агресорка офіційно припинила бути членом Дунайської комісії.

Рішення про вигнання Росії було ухвалене ще 14 грудня 2023 року. Москва мала час до 29 лютого самостійно покинути організацію. "Однак на це агресору не вистачило мужності", – зазначив міністр.

Відтепер країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

Крім того, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

Кулеба подякував Дунайській комісії за це історичне рішення та закликав всі міжнародні організації наслідувати цей приклад.

Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах,

– наголосив дипломат.

Що таке Дунайська комісія

Міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Вона покликана забезпечити розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків. До комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.

Країна – агресорка била по дунайських портах: що відомо