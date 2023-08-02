Кадри із місця влучань оприлюднив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На фото видно, що будівлі зазнали значних руйнувань.
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Росіяни били по елеваторах в Ізмаїлі
Відомо, що унаслідок атаки росіяни пошкодили зерновий елеватор в Ізмаїлі.
Нічна атака на Південь Одещини / Фото голови Одеської ОВА
Унаслідок атаки пошкоджено цивільну будівлю / Фото голови Одеської ОВА
На місці подій продовжують працювати надзвичайники / Фото голови Одеської ОВА
Під час атаки пошкоджень зазнав готель / Фото голови Одеської ОВА
Наразі повідомлень про потерпілих не було / Фото голови Одеської ОВА
Попри значні руйнування, жертв та потерпілих немає.
Пожежники оперативно ліквідовують наслідки атаки / Фото ОК "Південь"
Ворог продовжує зерновий терор
Згодом в ОК "Південь" опублікували також і відео з місця влучань. Зазначають, що ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї.
"Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи ворог вдарив і по елеватору, і по зерносховищу", – йдеться у повідомленні.
Головне про атаку
- Окупанти вкотре атакували південь Одещини дронами-камікадзе типу "Шахед": влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури.
- Однак сьогодні дрони запустили незвичною траєкторією. В ОК "Південь" повідомили, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про загрозу всім на всіх континентах.