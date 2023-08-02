Більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, є пошкодження та руйнування деяких об’єктів.
Важливо Росіяни атакували Україну з двох напрямків: на Півдні "Шахеди" наблизились до гирла Дунаю
Деталі нічної атаки України
У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість "Шахедів" збили на Київщині та Одещині.
На жаль, частина запущених дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації згодом.
Наслідки атаки України 2 серпня: що відомо
- Вночі ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському районі міста. Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Постраждалих немає.
- На місці подій було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 осіб особового складу.
- Внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку. Цієї ночі під час обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували. Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.
- У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків у Бучанському районі. Вночі внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося руйнування з послідуючим горінням приватного житлового будинку поблизу одного із селищ. Загиблих та потерпілих не виявлено.
- До речі, вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед".
- Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку по Україні. "На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити".