Більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, є пошкодження та руйнування деяких об’єктів.

Важливо Росіяни атакували Україну з двох напрямків: на Півдні "Шахеди" наблизились до гирла Дунаю

Деталі нічної атаки України

У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість "Шахедів" збили на Київщині та Одещині.

На жаль, частина запущених дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації згодом.

Наслідки атаки України 2 серпня: що відомо