Большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, есть повреждения и разрушения некоторых объектов.
Важно Россияне атаковали Украину по двум направлениям: на Юге "Шахеды" приблизились к устью Дуная
Детали ночной атаки Украины
В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедов" осуществлялись из трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА. Большинство "Шахедов" сбили в Киевской и Одесской областях.
К сожалению, часть запущенных дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. О последствиях удара сообщат местные администрации позже.
Последствия атаки Украины 2 августа: что известно
- Ночью враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно, падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Пострадавших нет.
- На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.
- В результате атаки вражеских дронов на Киевщину вспыхнул пожар в частном доме. Этой ночью при обстреле столичного региона загорелся частный дом в одной из общин области. Пожар оперативно ликвидирован. Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Так что, к счастью, никто не пострадал.
- В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков в Бучанском районе. Ночью в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома вблизи одного из селений. Погибшие и пострадавшие не обнаружены.
- Кстати, ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БПЛА "Шахед".
- Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку по Украине. "К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить".