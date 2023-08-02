Из-за ночной атаки "Шахедами" во многих областях объявили воздушную тревогу. Группы вражеских беспилотников активно сконцентрировались в Киевской и Одесской областях.
Смотрите также Дроны по Харькову, удар по больнице в Херсоне, взрывы в Севастополе: хронология 524 дня войны
На Юге "Шахеды" снова приблизились к границе с Румынией
Во многих областях Украины работает ПВО, однако "Шахеды" кружат и меняют свои направления. Около 2 ночи Воздушные силы сообщили, что беспилотники приближаются к Белой Церкви Киевской области и устью Дуная на Юге.
Мониторинговые каналы уточнили, что в Одесской области БПЛА двигаются в сторону города Рени, где 24 июля российские захватчики атаковали порт.