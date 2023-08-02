Через нічну атаку "Шахедами" в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Групи ворожих безпілотників активно сконцентрувалися на Київській та Одеській областях.

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На Півдні "Шахеди" знову наблизились до кордону з Румунією

У багатьох областях України працює ППО, проте "Шахеди" кружляють та змінюють свої напрямки. Близько 2 ночі Повітряні сили повідомили, що безпілотники наближаються до Білої Церкви Київської області та до гирла Дунаю на Півдні.

Моніторингові канали уточнили, що на Одещині БпЛА рухаються в бік Кілії та міста Рені, де 24 липня російські загарбники атакували порт.

О 02:24 перші вибухи пролунали в Ізмаїлі, який розташований на березі Дунаю. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили про повторну атаку дронами на Південь Одеської області й уточнили, що "Шахеди" заходять вздовж гирла Дунаю.