Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".
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Вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" з кількох напрямків. В регіонах працює ППО.
Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".
Дивіться також Дрони по Харкову, удар по лікарні у Херсоні, вибухи у Севастополі: хронологія 524 дня війни