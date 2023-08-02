Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".

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11:22 Станом на цю мить мапа повітряних тривог виглядає так:

Росіяни атакували "Шахедами" з Півночі та Півдня / єМАПА

01:16 В областях працює ППО.

01:11 У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області є загроза застосування балістики.

01:04 У Київській області повідомили про роботу ППО.

00:59 У Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.

00:51 У Черкаській області теж оголосили про загрозу.

00:30 Повітряну тривогу оголосили й у Київській області через загрозу атаки дронами.

00:26 Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині та рухається на Захід.

00:17 У Повітряних силах повідомили, що у Чернігівській області є загроза ударних БпЛА.