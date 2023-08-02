Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".

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