Про ракетну небезпеку по всій Україні спочатку оголосили об 11:34, пише 24 Канал. Згодом повідомили про відбій. Однак, менше, ніж за дві години по всій території нашої держави знову пролунали сирени.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

В Україні була ракетна небезпека

13:38 Відбій тривоги у всіх областях.

13:17 Повітряні сили повідомили: "Ракетна небезпека по всій території України пов'язана з активністю МіГ-31К в повітряному просторі Росії". Тривога – по всій Україні / Скриншот

11:58 У Повітряних силах оголосили про відбій тривоги по всіх областях України.

11:49 Моніторингові групи повідомляються, що зафіксовано три борти МіГ-31К. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

11:37 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт ворожого Міг-31К, який здатен нести аеробалістичну ракету типу "Кинджал". Ця ракета становить небезпеку для всіх регіонів України.

11:34 Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку по всій території України.

Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот

Що відомо про ракету "Кинджал"