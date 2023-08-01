Про ракетну небезпеку по всій Україні спочатку оголосили об 11:34, пише 24 Канал. Згодом повідомили про відбій. Однак, менше, ніж за дві години по всій території нашої держави знову пролунали сирени.
Дивіться також Балістичні ракети по багатоповерхівці запустили з Джанкоя: що відомо про удар по Кривому Рогу
В Україні була ракетна небезпека
Що відомо про ракету "Кинджал"
- "Кинджал" – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К. У Росії обмежена кількість "Кинджалів", оскільки ворог здатен вироблять тільки 1 – 2 ракети в місяць
- Водночас "Кинджал" через свої тактико-технічні характеристики є складною ціллю для протиповітряної оборони. Ракета летить швидко й падає за балістичною траєкторією.
- Відтак, для її збиття потрібні сучасні засоби ППО, такі як ЗРК Patriot чи SAMP/T. Україна має ці ЗРК, проте в обмеженій кількості. ЗРК Patriot вже кілька разів довів, що здатен збивати "Кинджали".
- Проте, Україні, щоб ефективніше боротися із загрозою "Кинджалів", потрібно значно більше сучасних систем ППО. Зокрема, окупанти 26 липня під час масованої атаки по Україні випустили 4 "Кинджали" й, на жаль, жодну ракету не вдалося збити.