О ракетной опасности по всей Украине сначала объявили в 11:34, пишет 24 Канал. Позже сообщили об отбое. Однако менее чем за два часа по всей территории нашего государства снова прозвучали сирены.

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В Украине была ракетная опасность

13:38 Отбой тревоги во всех областях.

13:17 Воздушные силы сообщили: "Ракетная опасность по всей территории Украины связана с активностью МиГ-31К в воздушном пространстве России". Тревога – по всей Украине / Скриншот

11:58 В Воздушных силах объявили об отбое тревоги по всем областям Украины.

11:49 Мониторинговые группы сообщаются, что зафиксировано три борта МиГ-31К. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

11:37 Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет вражеского Миг-31К, который способен нести аэробалистическую ракету типа "Кинжал". Эта ракета представляет опасность для всех регионов Украины.

11:34 Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности по всей территории Украины.





Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот

Что известно о ракете "Кинжал"