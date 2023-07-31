Из-за ракетного террора россиян в Кривом Роге есть значительные разрушения, а также жертвы и много пострадавших. Все, что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу, читайте дальше в материале 24 Канала.

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Что Россия атаковала в Кривом Роге

Российские военные около 9 утра нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Всего оккупанты выпустили по городу две ракеты.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, вражеские ракеты попали в многоэтажное здание и учебное заведение.

В ГСЧС уточнили, что россияне нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда. В результате удара произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 квадратных метров.

Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа.

При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Россия нанесла ракетный удар по дому и образовательному заведению в Кривом Роге / Фото ГСЧП, Офис Генпрокурора, Дмитрий Лубинец

Что известно о жертвах и пострадавших

За данным ГСЧС, погибли 4 человека и 33 – пострадали. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба сообщил, что из-под завалов достали женщину и ребенка. По его информации, пострадали 43 человека.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из которых ребенок 2013 года рождения. Эвакуированы 30 человек. Состояние большинства людей – удовлетворительное. Два человека с тяжелыми ранениями.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что у людей рваные и разные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Среди пострадавших четверо детей. В ГСЧС сообщили, что из 9-этажного дома удалось спасти ребенка 2013 года рождения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что все пострадавшие дети в удовлетворительном состоянии.

Спасательно-розыскные работы продолжаются. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что около 5 – 7 человек находятся под завалами. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что под завалами могут быть восемь человек.

Он рассказал, что организовано два оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Всего в поисково-спасательные работы привлечены 230 человек и 57 единиц техники.

Из дома в Кривом Роге, куда попали ракета, могут отселить людей

Глава МВД Игорь Клименко допускает отселение из дома в Кривом Роге, куда попали оккупанты.

"В первом подъезде жилого дома 4 этажа уничтожены полностью... Я думаю, что этот дом будет отселяться. Потому что, скорее всего, там уничтожены железобетонные конструкции, перекрытия этого дома. Специалисты оценивают степень разрушения и возможность использования данного здания. в дальнейшем", – рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Он добавил, что и здание техникума, куда попала другая ракета, фактически разбито вдребезги.

Какими ракетами Россия атаковала Кривой Рог

В 09:02 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ отметили, что в Днепропетровской области есть угроза применения баллистического вооружения.

Уже в 09:07 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Следовательно, взрывы в Кривом Роге прогремели примерно через 5 минут после объявления тревоги.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия, вероятно, атаковала Кривой Рог баллистикой.

Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было,

– заявил Игнат.

Реакция на российский теракт в Кривом Роге

Президент Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Кривом Роге, а также обстрелы Херсона. Глава государства сообщил, что уже провел разговоры с МВД и СБУ.

По словам Зеленского, заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией.

В последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей,

– отметил президент.

Зеленский показал последствия российских обстрелов: смотрите видео

Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже осудил очередной ракетный удар России по людям и их домам.

"Страна-террористка убивает и травмирует украинцев и днем, и ночью, совершая ракетный террор. Разрушает дома и жизнь. Циническое убийство гражданских людей – это преступление, за которое Россия должна понести справедливое наказание", – подчеркнул он.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что действенный инструмент против российских террористов – это сила. Ермак подчеркнул, что Россию нужно задушить экономически, лишить российский ВПК возможностей производить ракеты.

Руководитель ОП добавил, что российские активы должны быть принудительно направлены на восстановление Украины и компенсацию за войну.

Справедливое завершение войны – это формула мира Владимира Зеленского. Никаких российских войск не будет на территории Украины,

– отметил Ермак.

В МВД предупредили об ответственности за публикацию кадров прилета

Глава МВД Игорь Клименко предупредил об уголовной ответственности за фиксацию последствий прилета.

"Свыше 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозы своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", – заявил министр внутренних дел.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак после взрывов в Кривом Роге тоже заявил, что публикация последствий прилета играет на руку врагу.