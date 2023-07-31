В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Зеленский подчеркнул, что этот террор нас не испугает и не сломает.

Важно Атака по Кривому Рогу: есть жертва и пострадавшие, под завалами могут быть люди

Реакция Зеленского на обстрел Кривого Рога и Херсона

Как рассказал президент, утром 31 июля регионы Украины снова оказались под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Так, враг атаковал Кривой Рог и Херсон.

Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора,

– написал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Они пытаются спасти как можно больше людей.

Кроме того, президент уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и председатели ОВА занимаются ситуацией.

"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подчеркнул Зеленский.

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