Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі. Зеленський наголосив, що цей терор нас не злякає і не зламає.

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Реакція Зеленського на обстріл Кривого Рогу та Херсона

Як розповів президент, зранку 31 липня регіони України знову опинились під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Так, ворог атакував Кривий Ріг та Херсон.

Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор,

– написав український лідер.

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Зеленський зазначив, що зараз на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Вони намагаються врятувати якомога більше людей.

Окрім цього, президент вже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.

"Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", – наголосив Зеленський.

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