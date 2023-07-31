31 липня близько 8:20 російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град".

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Внаслідок обстрілу загинув чоловік

Під ворожий удар з РСЗВ "Град" потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень 60-річний чоловік загинув на місці. Ще двоє його колег, тракторист та робітник, зазнали поранень.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що працівники у віці 46 та 43 роки внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу, де лікарі надають їм допомогу.

Також росіяни завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі та автотранспорту.

Наслідки обстрілу Херсона: фото Херсонської ОВА та облпрокуратури

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Зазначимо, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів по Херсонській області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив вже 36 снарядів.



Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію зазнали поранень 5 людей.

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