31 липня близько 8:20 російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град".
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Внаслідок обстрілу загинув чоловік
Під ворожий удар з РСЗВ "Град" потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень 60-річний чоловік загинув на місці. Ще двоє його колег, тракторист та робітник, зазнали поранень.
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що працівники у віці 46 та 43 роки внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу, де лікарі надають їм допомогу.
Також росіяни завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі та автотранспорту.
Наслідки обстрілу Херсона: фото Херсонської ОВА та облпрокуратури
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Зазначимо, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів по Херсонській області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив вже 36 снарядів.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію зазнали поранень 5 людей.
Як просувається наступ ЗСУ на Півдні
- 31 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- Наші захисники наразі закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Мала Токмачка й Роботине Запорізької області.
- Звільнена площа складає 204,7 квадратних кілометрів. Збільшено за тиждень на 12,6 квадратних кілометрів.