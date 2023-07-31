Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв. До речі, українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили вже 37 квадратних кілометрів території.

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Що відбувається на фронті

Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, на Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку ворог також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Всі дії окупантів безуспішні.

На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 квадратних кілометрів. А за тиждень звільнено 2 квадратні кілометри.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка – успіху не мав.

Під щільним вогнем авіації та артилерії ЗСУ звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Яка ситуація на Півдні

На Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 квадратних кілометрів. Збільшено за тиждень на 12,6 квадратних кілометрів.

Зауважимо, що українські військові наблизились до першої лінії оборони російських окупантів. Захисники мають можливості для подолання оборонних споруд ворога.