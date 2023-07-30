Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, усі методи росіян застарілі, в обороні зокрема.
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"Росіяни живуть у наративах Першої, у кращому випадку – Другої світової війни. Вони вважають, що сучасну армію можна зупинити "зубами дракона"", – зазначив Гетьман.
Як відомо, "зуби дракона" – це пірамідальні бетонні споруди, призначені перешкоджати руху противника. Широко застосовувались у часи Другої світової війни.
Раніше в мережі з'явилось відео, як ЗСУ долають російські "зуби дракона":
Мінно-загороджувальні поля
Росіяни перебільшили в кілька разів норму замінування окупованих територій. Розмінування займає багато часу – ще й під ворожими артобстрілами. Однак українські захисники здатні подолати й такі перешкоди.
Про це свідчить, зокрема, звільнення Старомайорського на Донеччині. З огляду на тотальне мінування місцевості навколо операція була унікальною.
Ситуація на фронті: останні новини
- Журналісти CNN повідомили, що українські військові під час наступу на Півдні за останні кілька днів досягли значних успіхів. Сили оборони дісталися до критичного оборонного рубежу окупантів.
- Крім того, видання Bloomberg зазначило, що українські захисники пішли в серйозний наступ на Півдні країни й прорвали деякі оборонні позиції росіян.
- Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Так, ввечері 27 липня стало відомо про повернення під контроль України Старомайорського Донецької області. Разом з ним знову вдома вже 10 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.