Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, дії Сил оборони від початку наступу мали накопичувальний ефект.

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"В останні кілька днів відбулась інтенсифікація бойових дій і позитивна динаміка з нашого боку щодо руху. Його кількість поступово починає переходити в якість", – зазначив Світан.

Сили оборони розбили першу лінію оборони ворога: дивіться відео

Практично два місяці захисники пробивались через оборону ворога – в основному мінно-загороджувальну. А коли дійшли до першої лінії оборони на стику Донецької й Запорізької областей – росіяни просто посипались. Їхня перша лінія оборони виявилась основною.

Тепер пришвидшується наше просування – не тільки вперед, а й убік,

– констатував військовий експерт.

Що відбувається біля Бахмута

Сили оборони продовжують займати панівні висоти навколо Бахмута та обстрілюють ворога з артилерії. У такий спосіб захисники не лише наближають звільнення міста-фортеці, а й вибивають росіян з населених пунктів поблизу.

Зверніть увагу! Під час наступально-штурмових дій Сил оборони противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки на Бахмутському напрямку.

Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.

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