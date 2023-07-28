Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, действия Сил обороны с начала наступления имели накопительный эффект.

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"В последние несколько дней произошла интенсификация боевых действий и положительная динамика с нашей стороны по движению. Его количество постепенно начинает переходить в качество", – отметил Свитан.

Силы обороны разбили первую линию обороны врага: смотрите видео

Практически два месяца защитники пробивались через оборону врага – в основном минно-заградительную. А когда дошли до первой линии обороны на стыке Донецкой и Запорожской областей – россияне просто посыпались. Их первая линия обороны оказалась основной.

Теперь ускоряется наше продвижение – не только вперед, но и в сторону,

– констатировал военный эксперт.

Что происходит возле Бахмута

Силы обороны продолжают занимать господствующие высоты вокруг Бахмута и обстреливают врага из артиллерии. Таким образом, защитники не только приближают освобождение города-крепости, но и выбивают россиян из населенных пунктов поблизости.

Обратите внимание! Во время наступательно-штурмовых действий Сил обороны противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении.

Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам.

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