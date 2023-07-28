Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, действия Сил обороны с начала наступления имели накопительный эффект.
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"В последние несколько дней произошла интенсификация боевых действий и положительная динамика с нашей стороны по движению. Его количество постепенно начинает переходить в качество", – отметил Свитан.
Силы обороны разбили первую линию обороны врага: смотрите видео
Практически два месяца защитники пробивались через оборону врага – в основном минно-заградительную. А когда дошли до первой линии обороны на стыке Донецкой и Запорожской областей – россияне просто посыпались. Их первая линия обороны оказалась основной.
Теперь ускоряется наше продвижение – не только вперед, но и в сторону,
– констатировал военный эксперт.
Что происходит возле Бахмута
Силы обороны продолжают занимать господствующие высоты вокруг Бахмута и обстреливают врага из артиллерии. Таким образом, защитники не только приближают освобождение города-крепости, но и выбивают россиян из населенных пунктов поблизости.
Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам.
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращении под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.
- К тому же замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы преуспевают на Бахмутском направлении. Защитники продвигаются, невзирая на интенсивный огонь врага.
- Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что Силы обороны Украины пошли в серьезное наступление на Юге страны и прорвали некоторые оборонительные позиции россиян.