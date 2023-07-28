Наши воины освобождали населенный пункт под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии. Об этом пишет 24 Канал.

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На Шахтерском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты продолжают терроры мирного населения

За прошедшие сутки агрессор нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Кроме того, разрушений и повреждений испытала портовая инфраструктура на Юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой,

– отметили в Генштабе.

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За сутки произошло более 30 боевых столкновений

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе Надежды, однако успеха не имел. На Бахмутском – Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии наши защитники успешно отразили атаки оккупационных войск в районе Авдеевки. Кроме того, наши военные продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки.

Тем временем в районах Ровнополья и Макаровки Донецкой области агрессор предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах,

– подчеркнули в Генштабе.

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Россия снова бросает в бой неподготовленных мобиков

В населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений оккупационных войск с территории России прибыло около 110 мобилизованных. После того, как им выдали экипировку и оружие, российское командование проинформировало, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии столкновения.

ВСУ мощно бьют агрессора

За сутки наша авиация нанесла еще 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по ЗРК и 1 – по пункту управления врага.

За прошедшие сутки было уничтожено 8 "Шахедов" и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.