Впервые тревога на территории всей Украины длилась ориентировочно в 13:30 по 14:50, во второй раз – с 17:40 по 20:23 26 июля. Обо всем, что известно о ракетной атаке врага – читайте в тексте 24 Канала.

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Ориентировочно в среду 26 июля воздушную тревогу объявили на Юге Украины, впоследствии она охватила почти всю Украину. Воздушные силы ВСУ сообщили, что опасность связана с активностью вражеской авиации в акватории Черного моря.

Ориентировочно в 13:58 в телеграм-каналах написали о звуках взрывов в Житомирской области, в 14:12 – в Винницкой. Затем в мониторинговых группах сообщили о работе противовоздушной обороны.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объяснял, что в регионе все службы работают. Он призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала Винницкую область двумя ракетами "Калибр" из Черного моря. Там отметили, что, вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. Уже в воздушном пространстве ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Обе ракеты сбиты в Винницкой области,
– заявили Воздушные силы ВСУ.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отчитался вечером 26 июля, что в области во время двух воздушных атак враг чрезвычайных ситуаций не зафиксирован. Он поблагодарил противовоздушную оборону Украины.

Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00,
– заявили Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии военные сообщили, что Россия запустила ориентировочно в 16:57 26 июля крылатые ракеты из 12 бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Далее сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сначала они зафиксировали в небе истребители МиГ-31К оккупантов, впоследствии – высокоскоростные цели. Возможно, "Кинжалы" и еще баллистические ракеты.

Юрий Игнат объяснил, что Россия запустила ракеты из Каспийского моря:

  • они залетели с Юго-Востока (с оккупированных территорий);
  • направлялись на Харьковщину, сменили курс на Днепр;
  • далее – Кропивницкий и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской, Одесской областей и в направлении Тернопольщины и Львовщины;
  • во Львовской области развернулись назад на 180 градусов и были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Стоит заметить, что сам там расположен военный аэродром. Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что есть информация о сбитие крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре, и в Харьковской области.

Ориентировочно в 19:00 26 июля Кремль поднял в небо истребители МиГ-31К. Из них по Украине выпустили четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Воздушные силы ВСУ еще уточняют информацию о последствиях пусков Х-47 "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ сбили 36 вражеских ракет

Вечером 26 июля Воздушные силы ВСУ рассказали, что по уточненным данным, во время дневной атаки с Черного моря уничтожили три, а не две ракеты "Калибр".

Кроме того, из 36 ракет, которые Россия запустила из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, наша противовоздушная оборона сбила 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Хотя ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины,
– объяснили военные.

После отбоя воздушной тревоги силы ПВО за работу поблагодарили глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Житомирской ОВА Виталий Бунечко и Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что во время воздушной тревоги вечером 26 июля над регионом сбили вражескую ракету.

Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали,
– заявил чиновник.