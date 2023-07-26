В среду, 26 июля, оккупанты решили дважды массированно обстрелять наше государство с помощью разных видов вооружения. Собственно, во время тревоги, звучавшей несколько часов, взрывы слышали жители, в частности Кировоградской и Житомирской областей. В обоих случаях работала ПВО.

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"Чрезвычайные ситуации не зафиксированы"

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко констатировал, что благодаря Воздушным силам две воздушные атаки 26 июля обошлись без серьезных последствий.

В то же время глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович фактически написал то же, заверив, что чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

Спасибо ПВО за защиту нашего неба, профессионализм и мастерство. Работало ПВО. Спасибо нашим защитникам, Слава Украине,

– говорится в сообщениях обоих глав регионов.

Главной целью была Хмельницкая область

Следует сказать, что также 26 июля взрывы слышали жители Хмельницкой области. Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, враг имел целью атаковать авиабазу в этом регионе, расположенную в Староконстантинове.

Российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области,

– заявил спикер.

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Другие регионы: какая ситуация