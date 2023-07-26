У середу, 26 липня, окупанти вирішили двічі масовано обстріляти нашу державу за допомогою різних видів озброєння. Власне, під час тривоги, що лунала декілька годин, вибухи чули жителі, зокрема, Кіровоградщини та Житомирщини. В обох випадках працювала ППО.

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"Надзвичайних ситуацій не зафіксовано"

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко констатував, що завдяки Повітряним силам дві повітряні атаки 26 липня обійшлись без серйозних наслідків.

Водночас голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович фактично написав те саме, запевнивши, що надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Дякуємо ППО за захист нашого неба, професіоналізм та майстерність. Працювала ППО. Дякуємо нашим оборонцям, Слава Україні,

– йдеться у повідомленнях обох очільників регіонів.

Головною ціллю була Хмельниччина

Варто сказати, що також 26 липня вибухи чули жителі Хмельникові області. Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворог мав на меті атакувати авіабазу в цьому регіоні, що розташована в Старокостянтинові.

Російські ракети були спрямовані в район Старокостянтинова Хмельницької області,

– заявив спікер.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Інші регіони: яка ситуація