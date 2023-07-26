Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Зауважимо, що в районі Старокостянтинова розташована авіабаза.

Зверніть увагу Вже є інформація про збиття ворожих ракет, – Повітряні сили

Головна ціль атаки України

Російські ракети були спрямовані в район Старокостянтинова Хмельницької області,

– заявив Ігнат.

Як відомо, там розташований військовий аеродром.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи – читайте в нашому телеграмі.

Також речник Повітряних сил додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра.

Ігнат додав, що цілі російських терористів – вражати військові об’єкти та критичної інфраструктури.

"Також не забуваємо, що сьогодні відбувається саміт Україна – НАТО, і ворог завжди на такі дати та заходи робить провокації", – наголосив речник Повітряних сил.

Масований удар по Україні 26 липня: що відомо

Увечері 26 липня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.

Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.

Над Тернопільщиною ППО знищувала ворожі ракети. Цілі окупантів летіли дуже низько. Повітряні сили закликали жителів Тернопільщини негайно пройти в укриття. Наразі інформацію по вибухах уточнюється.

Повідомляли про вибухи на Хмельниччині. Згодом у Хмельницькій ОВА підтвердили роботу ППО.

Окрім цього, у Повітряних силах попереджали про пуск ракет "Кинджал" на Київську область.

Юрій Ігнат заявляв, що були у небі винищувачі МіГ-31К, після фіксації яких у повітряному просторі Росії, помітили високошвидкісні цілі, можливо, "Кинджали", або інші балістичні ракети. Наразі достеменно невідомо, скільки саме "Кинджалів" пустили росіяни по українських областях.

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