Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Зауважимо, що в районі Старокостянтинова розташована авіабаза.
Зверніть увагу Вже є інформація про збиття ворожих ракет, – Повітряні сили
Головна ціль атаки України
Російські ракети були спрямовані в район Старокостянтинова Хмельницької області,
– заявив Ігнат.
Як відомо, там розташований військовий аеродром.
Також речник Повітряних сил додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет на Київщині, Харківщині та в районі Дніпра.
Ігнат додав, що цілі російських терористів – вражати військові об’єкти та критичної інфраструктури.
"Також не забуваємо, що сьогодні відбувається саміт Україна – НАТО, і ворог завжди на такі дати та заходи робить провокації", – наголосив речник Повітряних сил.
Масований удар по Україні 26 липня: що відомо
- Увечері 26 липня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.
- Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.
- Над Тернопільщиною ППО знищувала ворожі ракети. Цілі окупантів летіли дуже низько. Повітряні сили закликали жителів Тернопільщини негайно пройти в укриття. Наразі інформацію по вибухах уточнюється.
- Повідомляли про вибухи на Хмельниччині. Згодом у Хмельницькій ОВА підтвердили роботу ППО.
- Окрім цього, у Повітряних силах попереджали про пуск ракет "Кинджал" на Київську область.
- Юрій Ігнат заявляв, що були у небі винищувачі МіГ-31К, після фіксації яких у повітряному просторі Росії, помітили високошвидкісні цілі, можливо, "Кинджали", або інші балістичні ракети. Наразі достеменно невідомо, скільки саме "Кинджалів" пустили росіяни по українських областях.