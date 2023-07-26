Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Отметим, что в районе Староконстантинова расположена авиабаза.

Обратите внимание Уже есть информация о сбитии вражеских ракет, – Воздушные силы

Главная цель атаки Украины

Российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области,

– заявил Игнат.

Как известно, там расположен военный аэродром.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах – читайте в нашем телеграме.

Также спикер Воздушных сил добавил, что уже известно о сбивании крылатых ракет на Киевщине, Харьковщине и в районе Днепра.

Игнат добавил, что цели российских террористов – поражать военные объекты и критическую инфраструктуру.

"Также не забываем, что сегодня проходит саммит Украина – НАТО, и враг всегда на такие даты и мероприятия делает провокации", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Позже в Воздушных силах подтвердили, что около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. По поводу последствий пусков Х-47 информация уточняется.

Массированный удар по Украине 26 июля: что известно

Вечером 26 июля во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы на Днепропетровщине. Вероятно, работала ПВО.

Также взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно – ПВО.

Над Тернопольщиной ПВО уничтожала вражеские ракеты. Цели оккупантов летели очень низко. Воздушные силы призвали жителей Тернопольщины немедленно пройти в укрытие. Сейчас информация по взрывам уточняется.

Сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Позже в Хмельницкой ОВА подтвердили работу ПВО.

Кроме этого, в Воздушных силах предупреждали о пуске ракет "Кинжал" на Киевскую область.

Юрий Игнат заявлял, что находившиеся в небе были истребители МиГ-31К, после фиксации которых в воздушном пространстве России, заметили высокоскоростные цели, возможно, "Кинжалы", или другие баллистические ракеты. Пока неизвестно, сколько именно "Кинжалов" пустили россияне по украинским областям.

Обратите внимание! Украинцы постоянно предупреждают, что нельзя снимать на видео или фотографировать, как работают защитники украинского неба. Кроме того, нельзя публиковать данные об этом в сети.