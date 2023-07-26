Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Отметим, что в районе Староконстантинова расположена авиабаза.
Обратите внимание Уже есть информация о сбитии вражеских ракет, – Воздушные силы
Главная цель атаки Украины
Российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области,
– заявил Игнат.
Как известно, там расположен военный аэродром.
Также спикер Воздушных сил добавил, что уже известно о сбивании крылатых ракет на Киевщине, Харьковщине и в районе Днепра.
Игнат добавил, что цели российских террористов – поражать военные объекты и критическую инфраструктуру.
"Также не забываем, что сегодня проходит саммит Украина – НАТО, и враг всегда на такие даты и мероприятия делает провокации", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
Позже в Воздушных силах подтвердили, что около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. По поводу последствий пусков Х-47 информация уточняется.
Массированный удар по Украине 26 июля: что известно
- Вечером 26 июля во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы на Днепропетровщине. Вероятно, работала ПВО.
- Также взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно – ПВО.
- Над Тернопольщиной ПВО уничтожала вражеские ракеты. Цели оккупантов летели очень низко. Воздушные силы призвали жителей Тернопольщины немедленно пройти в укрытие. Сейчас информация по взрывам уточняется.
- Сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Позже в Хмельницкой ОВА подтвердили работу ПВО.
- Кроме этого, в Воздушных силах предупреждали о пуске ракет "Кинжал" на Киевскую область.
- Юрий Игнат заявлял, что находившиеся в небе были истребители МиГ-31К, после фиксации которых в воздушном пространстве России, заметили высокоскоростные цели, возможно, "Кинжалы", или другие баллистические ракеты. Пока неизвестно, сколько именно "Кинжалов" пустили россияне по украинским областям.