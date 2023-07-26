За попередніми даними, спрацювала ППО. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Під час масштабної тривоги на Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи: працює ППО

Вибухи на Тернопільщині

За словами журналістки 24 Каналу, над Тернопільщиною ППО знищувала ворожі ракети. Цілі окупантів летять дуже низько.

Повітряні сили закликали жителів Тернопільщини негайно пройти в укриття. Наразі інформацію по вибухах уточнюється.

Згодом у Тернопільській області знову повідомили про нові вибухи та ракетну небезпеку.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи – читайте в нашому телеграмі.

Масована атака України: останні новини

Станом на вечір 26 липня тривога лунає по всій Україні.

За попередньою інформацією, ввечері під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.

Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.

Окрім цього, повідомляють про вибухи на Хмельниччині. Очікуємо офіційну інформацію.

Згодом у Хмельницькій ОВА підтвердили роботу ППО.

У Повітряних силах попередили про пуск ракет "Кинджал" на Київську область.

До речі, близько 13 години 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

Зазначалося, що у повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.

Нагадаємо, що вночі 23 липня окупанти знову атакували Одещину. Загалом противник застосував 19 ракет різних типів: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 повітряних цілей: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".