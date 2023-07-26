За попередніми даними, спрацювала ППО. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Під час масштабної тривоги на Дніпропетровщині та Кіровоградщині пролунали вибухи: працює ППО
Вибухи на Тернопільщині
За словами журналістки 24 Каналу, над Тернопільщиною ППО знищувала ворожі ракети. Цілі окупантів летять дуже низько.
Повітряні сили закликали жителів Тернопільщини негайно пройти в укриття. Наразі інформацію по вибухах уточнюється.
Згодом у Тернопільській області знову повідомили про нові вибухи та ракетну небезпеку.
Масована атака України: останні новини
- Станом на вечір 26 липня тривога лунає по всій Україні.
- За попередньою інформацією, ввечері під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи на Дніпропетровщині. Ймовірно, працювала ППО.
- Також вибухи було чутно у Кіровоградській області. Попередньо – ППО.
- Окрім цього, повідомляють про вибухи на Хмельниччині. Очікуємо офіційну інформацію.
- Згодом у Хмельницькій ОВА підтвердили роботу ППО.
- У Повітряних силах попередили про пуск ракет "Кинджал" на Київську область.
- До речі, близько 13 години 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
- Зазначалося, що у повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.
Нагадаємо, що вночі 23 липня окупанти знову атакували Одещину. Загалом противник застосував 19 ракет різних типів: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 повітряних цілей: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".