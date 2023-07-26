Повітряна тривога триває у всіх областях України. Ракети планують на Заході. Жителів Тернопільської області попередили про критичну небезпеку. Окрім того, моніторингові групи повідомляють про загрозу для Львова.
Зверніть увагу Мапа тривог по Україні – уся червона: летять ракети з Каспію
Деталі від Повітряних сил ЗСУ
Близько 17:57 українців попередили, що швидкісні ракети летять з Півночі. Згодом заявили, що ракети змінюють курс та летять у напрямку Дніпра. Далі наголосили, що крилаті ракети – вже на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. Окрім того, наголосили, що група ракет рухається вздовж кордону України з Молдовою. Мовиться про напрямок Хмельницької області.
Згодом на Хмельниччині почули вибухи. У Хмельницькій ОВА заявили про роботу ППО.
Станом на 19:16 Повітряні сили повідомили, що ракети вже увійшли у повітряний простір Львівської області.
Ракети у повітряному просторі Львівської області! Не ігноруйте,
– закликали у місцевій ОВА.
Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, людям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти ведуть активну інформаційну війну й атакують Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.
Також вкотре нагадують, що не можна знімати на відео або фотографувати, як працюють захисники українського неба. Окрім того, не можна публікувати даних про це у мережі.