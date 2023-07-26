По предварительным данным, сработала ПВО. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Во время масштабной тревоги на Днепропетровщине и Кировоградщине раздались взрывы: работает ПВО

Взрывы в Тернопольской области

По словам журналистки 24 Канала, над Тернопольщиной ПВО уничтожала вражеские ракеты. Цели оккупантов летят очень низко.

Воздушные силы призывали жителей Тернопольщины немедленно пройти в укрытие. Сейчас информация по взрывам уточняется.

Позже в Тернопольской области снова сообщили о новых взрывах и ракетной опасности.