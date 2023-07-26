Предварительно, в регионе работает ПВО. Об этом сообщают мониторинговые группы, информирует 24 Канал.

Важно Карта тревог по Украине – вся красная: летят ракеты из Каспия

Что известно о взрывах на Днепропетровщине

По предварительной информации, вечером во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы на Днепропетровщине. Вероятно, работала ПВО.

Также взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно – ПВО.

Кроме этого, сообщают о взрывах в Хмельницкой области. Ожидаем официальную информацию.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах – читайте в нашем телеграме.

Массированная атака Украины 26 июля: что известно

Вечером Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже по всей Украине начала распространяться воздушная тревога.

Сообщалось, что крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям.

Позже стало известно, что группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

Отметим, что около 13 часов 26 июля противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.

В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. К счастью, обе ракеты сбиты в Винницкой области.

Напомним, что мониторинговые группы писали о работе ПВО по областям. Также в телеграм-каналах отмечали, что "ракеты маневрировали" между Винницкой и Житомирской областях. Со временем взрывы слышали и в Житомирской области.

Кстати, во время ракетной атаки в Виннице могла находиться Елена Зеленская и премьер Шмыгаль.

В ОК "Юг" на днях сообщали, что на сегодняшний день воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. По словам Натальи Гуменюк, южные регионы – под прицелом врага, поскольку они еще не избрали того, за что начинали борьбу. Таким образом, оккупанты хотели пересмотр зернового соглашения в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутное ослабление санкций.