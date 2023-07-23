Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Воздушные атаки для Юга будут очень опасны

По словам Гуменюк, воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Южные регионы – под прицелом врага. Поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу. Оккупанты хотели пересмотр зернового соглашения в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутное ослабление санкций,

– отметила Гуменюк.

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