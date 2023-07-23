Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Атаки на Одесу та область триватимуть і далі, – ОК "Південь"
Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними
За словами Гуменюк, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.
Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій,
– зазначила Гуменюк.
Масовані атаки південних регіонів: що відомо
- Наталія Гуменюк вважає, що атаки Одеської області ще триватимуть впродовж певного часу. Водночас, на її думку, окупанти все ж можуть зробити перерву між обстрілами.
- Нагадаємо, що у ніч на 19 липня під удар знову підпали південні регіони, зокрема Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя. В Одеській області пошкоджено склади з тютюном і феєрверками, кладовище і термінал з олією та зерном.
- Вночі 23 липня під час ракетної атаки ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.
- Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.
- Внаслідок атаки по Одесі зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.
- В Одесі за уточненою інформацією – 19 поранених людей, 1 загиблий. Зруйновані 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинків.
- До речі, у пошкодженому Будинку вчених в Одесі вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.