Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Атаки на Одесу та область триватимуть і далі, – ОК "Південь"

Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними

За словами Гуменюк, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій,

– зазначила Гуменюк.

Масовані атаки південних регіонів: що відомо