На жаль, унаслідок удару є загиблий. Також у будівлі вибило практично всі старовинні вітражі.

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В Одесі постраждав Будинок вчених

Як стало відомо, у пошкодженому Будинку вчених вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого.

На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.

Руйнування Будинку вчених / фото "Думська"

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