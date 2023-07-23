К сожалению, в результате удара есть погибший. Также в здании выбило практически все старинные витражи.

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В Одессе пострадал Дом ученых

Как стало известно, в поврежденном Доме ученых выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, которая еще помнит владельца здания Толстого.

К сожалению, от взрыва погиб охранник ресторана, который расположен на летней территории.

Разрушение Дома ученых / фото "Думская"

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