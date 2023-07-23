В настоящее время 14 из 18 пострадавших уже госпитализированы. В больнице оказались и 3 ребенка. Количество жертв жестокой атаки может увеличиться.

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По состоянию на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. Информация может изменяться,

– сообщил Олег Кипер.

По его словам, бригады скорой помощи работают на местах.

Буквально через несколько минут глава Одесской ОВА сообщил печальное известие. Стало известно о гибели 1 гражданского.

"К сожалению, имеем одного погибшего гражданского в результате ночной террористической атаки россиян по Одессе. Искренние соболезнования родным и близким…" – написал он.